Sami Harikou (links) traf zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung des OSC gegen Steffen Meyer und Viktoria Gesmold.

Stefan Gelhot

Gesmold. Fußball-Bezirksligist Viktoria Gesmold hat am Freitag im Heimspiel gegen den Osnabrücker SC Moral bewiesen. So kam der zweite Heimsieg in Folge zustande.

"Ich bin froh, dass sich die Mannschaft für eine ganz tolle Leistung belohnt hat. Ein Riesen-Kompliment an die Jungs. Das war ein geiles Fußballspiel", lautete das abschließende Fazit von Viktoria-Trainer Benjamin Hettwer am Freitagabend na