"Dachte, das ist ein Unterarm": Was Meller in Altkleidercontainern finden

Leeren im Stadtgebiet die DRK-Altkleidercontainer: Achim und Benjamin Steffen.

Stefan Gelhot

Melle. Eine Tüte Fleisch oder ausrangiertes „Spielzeug“ für Erwachsene: Wenn Achim und Benjamin Steffen in Melle die Altkleidercontainer des DRK leeren, stoßen sie immer wieder auf merkwürdige Dinge.

An zwei bis drei Abenden in der Woche fahren Vater und Sohn mit dem Laster los, um die Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Grönegau zu leeren. Insgesamt 18 stehen in den acht Meller Stadtteilen. Und diese sind regelmäßi