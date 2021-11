Marco Plesner (links) erhielt von Manuel Almanzor, Landesbeauftragter für Bremen/Niedersachsen, die Auszeichnung.

THW Melle

Melle. Eine besondere Auszeichnung hat Marco Plesner erhalten: Der Ortsbeauftragte des THW Melle bekam das Ehrenzeichen in Bronze der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk verliehen.

Er habe maßgeblichen Anteil am ausgezeichneten Ruf des THW in Melle, lobte Manuel Almanzor, der Landesbeauftragte für Bremen/Niedersachsen. Plesner habe schon lange vor dem Wegfall der Wehrpflicht erkannt, dass sich Menschen in ihrer Umgebu