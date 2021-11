Termine in den Meller Bürgerbüros ab sofort online buchen

Die Bürgerbüros in den einzelnen Stadtteilen, so wie hier in Gesmold, bieten Terminvereinbarungen ab sofort online an.

Stadtverwaltung Melle

Melle. Nach der Einführung der Online-Terminvergabe in der Kfz-Zulassungsstelle bietet die Stadt Melle diesen Service jetzt auch in den einzelnen Bürgerbüros an.

„Termine in den Bürgerbüros sind grundsätzlich nur noch mit vorheriger Terminvergabe möglich“, erklärt Hauptamtsleiterin Sandra Wiesemann. Für die Terminbuchung bietet die Stadt zwei Varianten an. Zum einen über die Internetseite der Stadt