Patrick Büscher (links) und SuS Buer sind am Freitag in Herringhausen gefordert.

Stefan Gelhot

Melle. Zwei Kreisklassenpartien mit Meller Beteiligung stehen zum Abschluss des Pflichtspieljahres noch auf dem Programm. Sowohl SuS Buer als auch der TV Neuenkirchen sind auswärts gefordert.

Buer tritt am Freitag (19.30 Uhr) beim SC Herringhausen zum Nachholspiel in der Oststaffel an. Beide Mannschaften sind gut in Form. Herringhausen gewann zwei der letzten drei Spiele seit dem Trainerwechsel: Sascha In der Stroth ha