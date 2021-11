Auch am Ehrenmal im Grönenberpark wird am Volkstrauertag eine Gedenkfeier veranstaltet.

Melle. Am Volkstrauertag am Sonntag, 14. November 2021, werden in Melle und in den Stadtteilen zahlreiche Gedenkfeiern veranstaltet. Das sind die einzelnen Termine.

Bruchmühlen, 10.30 Uhr: Gedenkstunde mit Kranzniederlegung im Anschluss an den Gottesdienst am Ehrenmal auf dem Friedhof Bruchmühlen.14 Uhr: Gedenkstunde mit Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Düingberg. Die Veranstaltungen erfolgen