Erster Handwerksmarkt in der Alten Sägemühle in Oldendorf

Premiere: In der Alten Sägemühle Oldendorf findet am 13.November 2021 ab 10 Uhr ein Handwerksmarkt statt.

Christina Wiesmann

Oldendorf. Es ist eine Premiere: In der Alten Sägemühle in Oldendorf findet am Samstag, 13. November 2021, erstmals ein Handwerksmarkt statt.

Die Idee, eine Handwerksausstellung in der Alten Sägemühle zu machen, existiert schon seit 2019. Durch die Pandemie wurde das Vorhaben bislang aber ausgebremst. Nun ist es soweit. Unter 2G-Bedingungen findet der erste Handwerksmarkt vor Ort