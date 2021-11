Nach dem Brand: Spartherm-Turm in Melle soll wieder leuchten

Der Turm mit dem Logo von Spartherm an der Autobhan neben dem Neubau fing am Montagabend Feuer.

Stefan Gelhot

Melle. Der Reklameturm der Firma Spartherm, der am Montagabend Feuer gefangen hatten, soll so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden. Durch den Brand ist ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden.

"Der Turm wird auf alle Fälle wieder leuchten", erklärt Gerhard Manfred Rokossa, nachdem der Spartherm-Turm am Montagabend Feuer gefangen und Teile des prägnanten Reklameschildes zerstört hatte: "Das Schild wird erneuert und repariert. Für