Schwerer Verkehrsunfall an der Oldendorfer Straße in Melle

Die Rettungskräfte sind im Einsatz

Stefan Gelhot

Melle. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag an der Oldendorfer Straße in Melle ereignet. Einsatzkräfte sind vor Ort.

Laut ersten Informationen der Polizei wurde der Unfall um 11.27 Uhr gemeldet. Zwei Autos sind demnach an einer Kreuzung kollidiert. Keine der Insassen sei eingeklemmt, berichtet ein Augenzeuge. Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen sind vor