Veranstaltungsreihe in Melle zeigt: Gewalt an Frauen ist untragbar

Im Eiscafé Roma ist derzeit eine Wanderausstellung zum Thema Gewalt gegen Frauen zu sehen.

Stefan Gelhot

Melle. Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Donnerstag, 25. November, gibt es in Melle ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm.

"Häusliche Gewalt? Nicht mit uns": Unter diesem Leitfaden haben das Familienbüro und die Stadtbibliothek zusammen mit den Kreislandfrauen, der Katholischen Frauengemeinschaft der St. Matthäus-Kirchengemeinde, der St.-Petri-Kirchengemeinde,