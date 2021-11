Vorfahrt missachtet: Drei Schwerverletzte nach Unfall in Rödinghausen

Der Zusammenstoß endete für einen Fahrer an einem Baum.

Polizei Herford

Rödinghausen. Bei einem Verkehrsunfall in Rödinghausen-Bruchmühlen sind am Sonntag drei Menschen schwer verletzt worden. Ihnen wurde die Vorfahrt genommen.

Ein 44-Jähriger bog laut Polizei am Sonntag gegen 15.35 Uhr von der Horstfelder Straße in Bruchmühlen nach rechts auf die Bruchstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Bruchmühlen fahrenden Skoda. Die Autos kollidierte