TSV Riemsloh II hält in der Kreisklasse gegen Schledehausen lange mit

Die Kreisklassen-Fußballer des TSV Riemsloh II lieferten Spitzenreiter Schledehausen beim 2:3 lange einen offenen Schlagabtausch. Die jüngste Partie des TSV in Bad Essen ist abgesetzt worden.

Stefan Gelhot

Melle. Die Kreisklassen-Partien des TSV Riemsloh II in Bad Essen und des TSV Westerhausen in Wimmer sind ausgefallen. Der SC Melle III (3:4 in Herringhausen) und der TV Neuenkirchen (2:3 bei Glane II) kassieren Pleiten.

TuS Bad Essen – TSV Riemsloh II AbsetzungDie Partie des TSV Riemsloh II in Bad Essen ist wegen eines Corona-Verdachtsfalls beim Gastgeber abgesetzt worden, wie TSV-Trainer André Klekamp berichtet.TSV Riemsloh II – SF Schledehausen 2:3Bereit