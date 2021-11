Verdacht der Polizei: Verbotenes Autorennen mit Unfall in Melle

Symbolfoto: Jörn Martens

Jörn Martens

Melle. Am frühen Freitagabend gegen 18.55 Uhr ereignete sich auf der Borgholzhausener Straße bei Melle-Küingdorf ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Wie war es dazu gekommen?

Ein 37-jähriger Niederländer war nach Angaben der Polizei auf der Borgholzhausener Straße mit seinem Sattelzug in Richtung Melle unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 19-jähriger Mann aus Melle in seinem VW Golf, dahinter ein zweiter VW, am Steuer