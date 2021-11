Udo Jürgens und seine Lieder: In Wellingholzhausen singen (fast) alle mit

Christoph Alexander sang bekannte und weniger bekannte Lieder des unvergessenen Sängers Udo Jürgens.

Anke Schneider

Melle. „Mit 66 Jahren“, „Griechischer Wein“ oder „Merci Chérie“ sind Lieder, die immer noch nachhallen. Am Samstag konnten Udo-Jürgens-Fans im Haus des Gastes in Wellingholzhausen in die Ära des bekannten Sängers eintauchen.

Udo Jürgens – sein Leben, seine Lieder", hatten Christoph Alexander und Markus von Hagen ihr Hommage-Konzert genannt. "Wir wollen ihn nicht kopieren, denn das kann man nicht", sagte von Hagen, der die Moderation des Abends übernahm. "Wir wo