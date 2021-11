Viel beachtet: Güstaf und Smoky 41 auf dem Marktplatz.

Stefan Gelhot

Melle. Strahlende Walkacts, Gaukler, Musikanten, 100 aufwendig illuminierte Objekte, viel Leben in den Geschäften, Laternenumzüge und ein Märchenpfad: Das "Fabelhafte Melle" lockt tausende Besucher in die Meller Innenstadt.

Endlich wieder eine Großveranstaltung in Melle. Bunter Lichterglanz, gepaart mit vielen Programmpunkten und offenen Geschäften am Samstagabend und verkaufsoffen am Sonntag. Viele Gäste nutzen die Aktionstage für eine Stippvisite in der Mell