So will der Verein Artig aus Buer an die Reichsprogromnacht erinnern

Stolpersteine putzen: Mit dieser Aktion erinnert der Verein Artig in Buer jedes Jahr an die Reichsprogromnacht (Symbolbild).

Claudia Irle-Utsch/dpa

Buer. Erinnern an die Reichsprogromnacht: Das möchte der Verein Artig auch in diesem Jahr am 9. November. In einer Gedenkfeier ab 18 Uhr am Kampingring soll der Opfer der Nazizeit gedacht werden.

„Im Gedenken an die Opfer der Nazizeit und einer wahnsinnigen Rassentheorie putzen wir die in Buer am Kampingring 13 verlegten Stolpersteine", kündigt Bernd Thye vom Verein Artig in einer Pressemitteilung mit Blick auf die Gedenkfeier an, d