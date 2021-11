Gerrit Asbrock und sein Eierautomat an der Tankstelle in Neuenkirchen

Der Eierautomat von Gerrit Asbrock steht an der Westfalen-Tankstelle in Neuenkirchen, die Sofia Miller gepachtet hat.

Conny Rutsch

Neuenkirchen. Hühner sind seine Leidenschaft – der gerade ausgelernte Landwirt Gerrit Asbrock ist 19 Jahre alt und vermarktet seine Landeier neuerdings per Eierautomat an der Westfalen-Tankstelle in Neuenkirchen in Zusammenarbeit mit deren Pächterin Sofia Miller.

Schon mit 12 Jahren verkaufte Gerrit Asbrock die Eier seiner ersten beiden Hühner an die Nachbarn des elterlichen Hofes in Kerßenbrock. „Mit einem Hobby fing alles an“, erzählt Gerrit Asbrock. Schon seine ersten zwei Hühner legten fleißig E