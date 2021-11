Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson tritt am 13. November in der Martinikirche in Buer auf.

Romana Malkolwka

Melle. 'The Weight Of Man' heißt das neue Album des schottischen Sängers und Bandleaders Ray Wilson, das sich inhaltlich mit den Themen von Klimawandel bis Populismus auseinandersetzt. Am 13. November gibt er ein Konzert in Melle.

Der Musiker lebt seit 13 Jahren in Polen. Nicht nur mit dem möglichen Ausstieg des Landes aus der EU setzt er sich auseinander. Auch neue Schwierigkeiten und Herausforderungen wie Brexit, Corona und Klimawandel thematisiert er. Nach langer