Gestaltet das zweite Konzert zur Einweihung der Barockorgel in Wallenbrück: Sietze de Vries

Ev. Kirchengemeinde Spenge

Melle/Wallenbrück. In Wallenbrück herrscht Feststimmung: Zur Einweihung der Barockorgel in der evangelischen Kirche gibt es eine dreiteilige Konzertreihe. Das zweite dieser Art wird am Samstag, 7. November, um 17 Uhr veranstaltet.

Stefan Kagl zeigte beim Eröffnungskonzert am vergangenen Samstag in seinen einleitenden Worten seine Begeisterung für die Barockorgel und weckte damit eine Erwartung, die durch sein Konzert in Erfüllung ging. Er nannte einen rein klingenden