Lukas Siemers traf zuletzt dreifach gegen Falke Steinfeld.

Stefan Gelhot

Melle. Wenn Fußball-Landesligist SC Melle am Sonntag im Topspiel gegen den FC Schüttorf (15 Uhr) um weitere wichtige Punkte für die Aufstiegsrunde kämpft, sind auch wieder die Qualitäten von Torjäger Lukas Siemers gefragt.

Sechsmal traf der 23-Jährige in der Liga für den SCM. Allein drei Tore erzielte Siemers am vergangenen Wochenende beim 3:3 in Steinfeld. „Das war schon was Besonders, aber es ist schade, dass wir nicht gewinnen konnten“, sagt Siemers.