Die Meller Einzelhändler starten wieder eine Weihnachtsverlosung. (Archivfoto)

Karsten Grosser

Melle. Wer am Wochenende beim "Fabelhaften Melle" ausgiebig shoppt, kann sich schon Marken für die Weihnachtsverlosung der Meller Einzelhändler sichern. Die Verlosung läuft bis zum 18. Dezember.

In Melle kaufen, Marken sammeln und gewinnen: Unter diesem Motto verteilen die Einzelhändler bei jedem Einkauf die beliebten Weihnachtsmarken an ihre Kunden. Die ersten Marken werden am Wochenende zum fabelhaften Melle verteilt, wenn die Ge