Symbolbild

Michael Gründel

Melle. Zur Veranstaltung "Fabelhaftes Melle" bietet der Landkreis Osnabrück am Freitag, 5. November, eine Impfaktion an. Die Impfungen finden in der Kirchengemeinde St. Petri in Melle statt.

Durch die Stadt schlendern, das bunte Treiben genießen und sich dann noch schnell eine Impfung abholen: Das ist am Freitag von 14 bis 20 Uhr möglich. Dann können sich Ungeimpfte in den Räumen der evangelisch-lutherischen St.-Petri-Kirchenge