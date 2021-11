Frieden im neuen Ortsrat Buer? Sieht nicht danach aus

Weiterhin trübe Aussichten für Buer?

Stefan Gelhot

Buer. So zerstritten wie der Ortsrat Buer in der Wahlperiode 2016 bis 2021 war kein anderes Meller Gremium. Der voraussichtliche neue Ortsbürgermeister Wilhelm Hunting wünscht mehr Zusammenhalt. Und schüttet direkt Öl ins Feuer.

Alle an einem Strang in dieselbe Richtung. So formuliert der designierte Ortsbürgermeister Wilhelm Hunting seine Vorstellung für die Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren. Ein frommer Wunsch kurz vor der Adventszeit, aber so viele Ker