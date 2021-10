Lukas Siemers war für den SC Melle in der Landesligapartie bei Falke Steinfeld gleich dreimal erfolgreich.

André Havergo

Melle. Nach 90 packenden Minuten haben sich der SV Falke Steinfeld und der SC Melle in der Fußball-Landesliga leistungsgerecht mit 3:3 getrennt.

Der SC Melle erwischte auf dem tiefen, aber gut zu bespielenden Rasen im Steinfelder Stadion laut Vereinsmitteilung einen miserablen Start in die Partie. Denn mit der ersten Offensivaktion geriet der Gast bereits in der fünften Minute in Rü