Buer und Neuenkirchen kämpfen um Anschluss an die Spitzengruppen

SuS Buer geht mit Personalsorgen ins Heimspiel gegen Bad Essen.

Stefan Gelhot

Melle. Die Fußball-Kreisklassen befinden sich im Jahresendspurt. Im Meller Fokus steht das Spiel von SuS Buer gegen Bad Essen. Indes will der TV Neuenkirchen zurück in die Erfolgsspur. Riemsloh II trifft auf Herringhausen.

Anstrengende Tage stehen dem TSV Riemsloh II bevor. Freitag (19.30 Uhr) empfängt der Tabellenfünfte den Siebten SC Herringhausen und will den vierten Sieg in Serie. Schon am Donnerstag (19.30 Uhr) steigt das nächste Heimspiel gegen die Spor