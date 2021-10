Straßen und Parkplätze in Meller Innenstadt an mehreren Tagen gesperrt

Die Aktionstage Fabelhaftes Melle bieten wieder ein breites Programm. Dafür muss die Stadt einige Straßenzüge sperren. (Archivbild)

Stadtverwaltung Melle

Melle. Am 1. November sowie vom 5. bis 7. November findet das Stadtfest Fabelhaftes Melle statt. Dafür werden einige Straßenzüge gesperrt.

Die Plettenberger Straße sowie der Markt Melle-Mitte werden für den Zeitraum der Aktionstage gesperrt, schreibt das Ordnungsamt der Stadt Melle in einer Mitteilung. Am Montag, 1. November, von 12 bis 18 Uhr und am Freitag, 5. November, von