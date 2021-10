Was während der Schließung im Combi in Melle-Riemsloh passiert

Der Combi-Markt in Melle-Riemsloh wird ab dem 30. Oktober 2021 modernisiert.

Christina Wiesmann

Riemsloh. Ab dem 30. Oktober 2021 ist der Combi-Markt in Riemsloh geschlossen – allerdings nur vorübergehend. Denn im Markt werden einige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Combi in Riemsloh wird von der Bünting Beteiligungs-AG mit Sitz in Nortmoor (Kreis Leer) betrieben. Deren Sprecherin Annett Rabe sagt in Bezug auf die Bauarbeiten, die nun anstehen: „Es werden grundlegende Umbau- und Modernisierungsmaßn