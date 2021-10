Wer wie Kerstin Jünemann mit der durchgeimpften Mitarbeiterschaft wirbt, muss allerdings auch etwas beachten.

Vincent Buß

Melle. Bei "D.E.R. Friseur" in Melle sind alle Mitarbeiter geimpft. Die Inhaberin erklärt, wie das bei Kunden ankommt – und was für diese gilt.

Gleich an der Eingangstür an der Neuenkirchener Straße in Melle prangt das Schild: "Sicherer Salon – Alle in diesem Innungsbetrieb tätigen Friseur*innen sind vollständig geimpft". Salon-Inhaberin Kerstin Jünemann hat es vor ein paar Wochen