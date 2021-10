Das sind die Gewinner der Rassegeflügelschau in Melle

Stadtschau, die zweite: Im Vorjahr hatten sich alle vier Meller Geflügelzuchtvereine in Bruchmühlen getroffen. Nun luden die Neuenkirchener ein. Mehr als 500 Tiere gab es dabei zu sehen.

Alexander Heim

Neuenkirchen. Zum zweiten Mal haben sich die vier Meller Geflügelzuchtvereine zu einer gemeinsamen Schau zusammengetan. Alleine zum Auftakt am Samstagnachmittag kamen rund 100 Besucher in die Böckmannschen Hallen in Neuenkirchen.

Nein, wie auf einem Hühnerhof ging es auf dem Erdbeerhof nicht zu. Und auch das Kommen und Gehen der Besucher gestaltete sich am Samstag und Sonntag zwar nicht wie in einem sprichwörtlichen Taubenschlag. Dennoch war es eine wirklich sehr gu