Deshalb kommt der SC Melle II nicht über ein 0:0 in Borgloh hinaus

Das Meller Kreisligateam von Trainer Thomas Egbers trennte sich 0:0 von Borgloh.

Stefan Gelhot

Melle. Die Reserve des SC Melle war als einziger Kreisligist aus dem Grönegau am Wochenende aktiv. Das zuletzt so torhungrige Team von Trainer Thomas Egbers ist beim kampfstarken TuS Borgloh nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

Die Kreisliga-Partie des TSV Riemsloh gegen die SG Ostercappeln/Schwagstorf am Freitagabend ist derweil erwartungsgemäß wegen schwieriger Platzverhältnisse in Riemsloh ausgefallen. Der TV Wellingholzhausen war am Wochenende regulär spielfre