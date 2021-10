Fahrt zum Pilzesammeln nimmt in Bruchmühlen kein gutes Ende

Im Graben kam der Citroen einer 21-jährigen Pkw-Fahrerin zum Stillstand.

Nord-West-Media

Bruchmühlen. Glück im Unglück hatten ein 72-Jähriger und eine 21-Jährige, die am Samstag an einem Unfall mit zwei Personenwagen auf der Bruchmühlener Straße in Bruchmühlen beteiligt waren.

Der 72-jährige Meller, der nach Angaben der Polizei Pilze sammeln wollte, hatte gegen 13.20 Uhr die Einfahrt zu dem Waldstück, in dem er parken wollte, verpasst. In gleicher Richtung war auf der Bruchmühlener Straße eine Frau in ihrem Citro