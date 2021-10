Feuerwehreinsatz ohne Löscharbeiten in Melle-Bakum

Ein Feuerwehrmann kontrolliert auf einer Drehleiter den Schornstein eines Wohnhauses. Foto: Gelhot

Stefan Gelhot

Melle. Zu einem Einsatz an der Straße Rottwiese in Melle-Bakum rückte am Samstagvormittag die Ortsfeuerwehr Bakum aus. Zum Glück brannte es letztlich nicht, aber ein Gebäude war verqualmt.

Nach Angaben der Polizei Melle hatte ein Hausbewohner den Kamin in Betrieb nehmen wollen. Der Rauch konnte nicht abziehen, ein Ofenrohr begann zu glühen, der Rauch durchzog das Gebäude. Die Alarmierung der Rettungskräfte erfolgte um 8