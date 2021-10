Genaue Ortsangabe zum Unfall führt in Gesmold trotzdem nicht zu Ziel

Am Samstagvormittag wurde Alarm ausgelöst. Ein Unfall war auf der Straße Am Holtkamp in Melle-Gesmold gemeldet – über die Aufprallmeldung eines Pkw-Mercedes.

Stefan Gelhot

Gesmold. Einen ungewöhnlichen Einsatz absolvierten am zeitigen Samstagvormittag die Einsatzkräfte in Melle-Gesmold. Um 7.54 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst mit dem Stichwort "Unfall schwer". Ort des Geschehens: die Straße Am Holtkamp.

Die Einsatzkräfte suchten den Bereich Am Holtkamp mit zahlreichen Einsatzkräften ab – vergeblich. Vor Ort befanden sich auch zwei Polizeifahrzeuge, Rettungswagen und Kräfte der Feuerwehr. Um es vorweg zu nehmen: Die Suche blieb ohne R