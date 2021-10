Welches Schicksal der Pitbull mitbringt, der an der Kläranlage in Melle-Buer abgeholt wurde, ist unklar.

Tierheim Melle

Riemsloh. Ein Pitbull wurde am Mittwochabend an der städtischen Kläranlage in Buer entdeckt. Doch die Geschichte, die die vermeintliche Finderin den Mitarbeitern des Meller Tierheims auftischte, weckt Zweifel.

Angeleint soll der schwarze American Pitbull Terrier am Klärwerk in Buer gehockt haben, als er am Mittwochabend gegen 18 Uhr von einer Frau aus Buer entdeckt wurde. So lautet der Kenntnisstand von Charlotte Bockrath-Regel, Vorsitzende