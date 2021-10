Die erfolgreichen B-Junioren des TC Melle mit (von links): Anton Schmieder, Mathis Weber, Mannschaftsführer Jacob Werges, Justus Sternberg und Felix Franke.

Wolfgang Schwedhelm

Melle. In der Sommersaison haben die Tennisjunioren B des TC Melle in der Regionsliga gespielt. Nach ihrem souveränen Staffelsieg sicherten sie sich in der Endrunde auch den Weser-Ems-Pokal.

Die Jungs des TC Melle im SC Melle setzten sich laut Vereinsmitteilung souverän und ohne Punktverluste gegen alle vier Mannschaften der Staffel durch. Damit erreichten sie die Endrunde des Weser-Ems-Pokals.Spannend wurde es im Viertelfinale