Amy Judge und die Tischtennisspielerinnen der SV Oldendorf wollen nach zuletzt zwei sieglosen Spielen wieder gewinnen.

Mattis Wittenbrock

Melle. Für die Tischtennisfrauen der SV Oldendorf steht in der Oberliga das nächste Duell gegen einen Topgegner an. In der 2. Bezirksklasse der Männer treffen die ungeschlagenen Teams SV Eicken und SuS Buer aufeinander.

SVO-Oberligafrauen vor nächstem SpitzenspielNach zuletzt zwei sieglosen Spielen will die Mannschaft um Gina Henschen endlich wieder gewinnen, um das Ziel Regionalliga-Aufstieg nicht schon zu Saisonbeginn aus den Augen zu verlieren. Engelbos