Mit dem Rücken zur Wand: So bewertet der TSV Riemsloh seine Situation

TSV-Trainer Manuel Hausner stellt die Entwicklung der Mannschaft über Ergebnisse.

FuPa/TSV Riemsloh

Melle. Der TSV Riemsloh steht vor dem kommenden Spieltag mit dem Rücken zur Wand in der Kreisliga. Allerdings steht das Heimspiel am Freitag auf der Kippe. Indes will der SC Melle II seine Form konservieren.

Punktlos am Tabellenende liegt der TSV. Freitag (19.30 Uhr) steht das Heimspiel gegen die SG Ostercappeln/Schwagstorf auf dem Programm. Allerdings ist die Austragung laut TSV-Trainer Manuel Hausner fraglich: „Es regnet den ganzen Tag. Der P