Reinhard Klink: Ein Maler mit Faible für Melle stellt in Melle aus

Reinhard Klink, hier 2020 vor der Westhoyeler Windmühle, stellt seine Werke in Melle aus. (Archivbild)

Hermann Pentermann

Melle. Reinhard Klink thematisiert die Stadt Melle immer wieder in seinen Kunstwerken. Rund 25 Radierungen malte er in limitierter Auflage mit Motiven aus dem Grönegau. Jetzt stellt er seine Werke in der Alten Posthalterei aus.

Mit dem Titel "Aus dem Leben – eine große Retrospektive" hängen die Werke von Reinhard Klink in der Alten Posthalterei. Neben Radierungen und Illustrationen zeigt Klink Grafiken und freie Arbeiten. Seine Werke zeichnen sich durch hinte