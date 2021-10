Auto hupt E-Bike-Fahrer in Melle an, bringt ihn zu Fall – und flüchtet

Ein 18-Jähriger Pedelec-Fahrer wurde in Melle leicht verletzt (Symbolfoto).

Christian Dittrich/dpa

Melle. Durch ein Überholmanöver und Hupen brachte ein Autofahrer einen 18-Jähriger Meller auf seinem E-Bike zu Fall. Die Polizei sucht den Unfallflüchtigen.

Der 18-Jährige Meller war laut Polizei am Mittwoch um 6.25 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Markenweg in Richtung Herforder Straße unterwegs. In gleicher Richtung fuhr zu diesem Zeitpunkt auch ein Autofahrer mit seinem dunklen Kleinwagen.Dies