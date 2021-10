Darum will der SC Melle Wiedergutmachung gegen Bad Rothenfelde

Lukas Siemers und der SC Melle kassierten ihre letzte Niederlage in der Landesliga beim SV Bad Rothenfelde.

Stefan Gelhot

Melle. Aktuell führt in der Fußball-Landesliga kein Weg am SC Melle vorbei. Als klarer Spitzenreiter gehen die Meller am Sonntag (15 Uhr) ins Heimderby gegen den SV Bad Rothenfelde – und treffen dabei auf drei alte Bekannte.

SCM-Trainer Roland Twyrdy rechnet inzwischen fest mit der Qualifikation für die Aufstiegsrunde seiner Mannschaft: „Ich gehe davon aus, auch wenn es noch nicht zu 100 Prozent sicher ist. Jetzt geht es darum, sich in eine gute Ausgangslage fü