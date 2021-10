Ein Weltmeister aus Melle: Heinrich Langkopf.

Conny Rutsch

Oldendorf. Aus der Zeit gefallen ist das Hobby von Heinrich Langkopf aus Westerhausen. Er ist einer von zwei Millionen Funkamateuren weltweit und vor allem: Er morst, und das ziemlich schnell. Um nicht zu sagen: weltmeisterlich.

Daher darf er die zumeist im Deutschen Amateur Radio Club (DARC) organisierten deutschen Funkamateure vertreten. Seit knapp 25 Jahren tritt er bei den World Championships in Schnelltelegrafie (High Speed Telegraphy, HST) an. In diesem Jahr