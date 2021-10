Aeham Ahmad 2014: In Damaskus spielt er Klavier inmitten des syrischen Kriegsschauplatzes.

Niraz Saied

Melle. Über Youtube wurde Aeham Ahmad 2014 während des Krieges in Syrien zu einem Sinnbild des Wunsches nach Frieden, als er in der zerstörten Hauptstadt Damaskus Klavier spielte.

Am 12. November kommt er für eine Lesung nach Melle. In seinem Buch "Und die Vögel werden singen" erzählt Ahmad seine Geschichte: Von seiner behüteten Kindheit in einem noch friedlichen Syrien, von seinem blinden Vater, dem Instrumentenbaue