In Melle fand der Automobil-Slalom auf dem Segelflugplatz statt.

Ralf Krziwanie/AC Melle

Melle/Riemsloh. Nicht immer starten oder landen auf dem Segelflugplatz in Eicken Flugzeuge. Mitunter hören Spaziergänger, Radfahrer und Anwohner andere Motoren. Zum Beispiel, wenn der ADAC-Automobilslalom stattfindet.

Von den Einsteigern morgens in der Youngster-Klasse, in der schon 16-Jährige mitfahren, bis hin zu Profis wie dem Deutschen Slalommeister Marcel Hellberg war ein breites Spektrum an Startern mit unterschiedlichsten Autos am Start.Seit 2003