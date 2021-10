Mähdrescher brennt – und steht noch zwei Monate später in Wellingholzhausen

Ein Ärgernis für die Anwohner: Der ausgebrannte Mähdrescher steht auch weiterhin in Wellingholzhausen.

Hermann Heidenescher

Wellingholzhausen. Am 26. Juli war der Mähdrescher in Brand geraten – noch immer steht der verkohlte Rest auf einem Feld an der Borgloher Straße. Eigentlich sollte er schon längst abgeholt werden, droht allmählich Gefahr für die Umwelt?

"Ich weiß auch nicht, wann der abgeholt werden soll", sagt Henrik Nierwettberg von der Firma Argarservice Nierwettberg in Borgloh. Ihm gehörte der Mähdrescher, der vor über zwei Monaten auf einem Feld ausbrannte. Der Fahrer der Landwirtscha