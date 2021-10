Klassenlehrer Michael Jäkel. (Archivfoto)

Karsten Grosser

Melle. Vor drei Jahren startete die Ratsschule in Melle mit den ersten iPad-Klassen. Mittlerweile nutzen alle Schüler ab der siebten Klasse die Tablets im Unterricht. Zeit für ein erstes Fazit mit Lehrer Michael Jäkel.

Im Sommer 2018 packten die ersten Schüler ihre iPads für den Unterricht aus. Zwei neunte Klassen starteten damals in den digitalen Unterricht – lange bevor die Pandemie alle Schulen in Deutschland in die Digitalisierung schubste.