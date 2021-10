Auszubildende zu bekommen wird auch in Melle schwieriger

Moritz Elszner und Marcel Wenske zeigen anhand einer aufwändig gestalteten Vogelvilla, wie vielseitig der Beruf des Holzmechanikers ist.

Anke Schneider

Melle. Der Berufsorientierungsparcours (B.O.P.) in der BBS Melle hatte weniger Besucher, als erhofft. Für diejenigen, die den Weg in die Lindenstraße gefunden hatten, war die Auswahl an Berufen allerdings groß.

„Eigentlich veranstalten wir den Berufsorientierungsparcours als Schulveranstaltung“, sagte Kerstin Hüls von der Maßarbeit, die den Tag gemeinsam mit dem Referat Wirtschaftsförderung der Stadt Melle, der Gemeinde Bissendorf und den Berufsbi