Classic con Brio gastiert in Meller Matthäuskirche

Die Classic con Brio-Konzertreihe gastiert auch in Melle. (Archivbild)

Swaantje Hehmann

Melle. Mit zwei Konzerten wird die Festivalreihe Classic con Brio auch in der Meller Matthäuskirche weitergeführt. Am 14. und 17. Oktober spielen die Musiker unter anderem Stücke von Beethoven und Mozart.

Als Highlight des Konzertes am Donnerstag, 14. Oktober, spielen die Musiker ab 19.30 Uhr die 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven in einer Version des Streichquintetts; als Eröffnung des Konzertes ist die Sinfonia Concertante von Wolfang Am