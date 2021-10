Petra Buderath, Simone Eliseit-Westphal und Sabine Schlörmann beraten Schwangere und Mütter in Melle bei der Diakonie.

Kirsten Muck

Melle. In den meisten Fällen ist eine Schwangerschaft ein Grund zur Freude. Wenn das nicht so ist, helfen die Fachfrauen der Schwangerenberatung der Diakonie in Melle. Vor 40 Jahren öffnete die Beratungsstelle ihre Türen.

40 Jahre sind eine lange Zeit. Eine Zeitspanne, in der sich die Situation von Frauen eigentlich hätte verbessern können. Doch die Sorgen und Nöte, mit denen Schwangere in die Sprechstunden der Diakonie kommen, sind immer noch die gleichen,