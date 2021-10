So könnte der Nikolausmarkt in Buer trotz Pandemie ablaufen

Genau wie in alten Zeiten wird der Nikolausmarkt Buer wohl nicht stattfinden (Archivfoto).

Marita Kammeier

Buer. Einen Nikolausmarkt in Buer könnte es dieses Jahr wieder geben. Allerdings müssen wegen der Corona-Pandemie bestimmte Regeln durchgesetzt werden.

Das Land Niedersachsen will Weihnachtsmärkte in diesem Jahr wieder ermöglichen. Wer etwas verzehren will, muss allerdings einen 3G-Nachweis erbringen. "Ohne Glühwein kann ich mir einen Nikolausmarkt schlecht vorstellen", stellte Barbara Rol