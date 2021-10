Braucht Buer einen Netto-Markt – oder reicht der bestehende Edeka aus? (Symbolfoto)

dpa/Jan Woitas

Buer. Der Meller Stadtteil Buer könnte einen zweiten Supermarkt bekommen: eine Netto-Filiale. Aber besteht überhaupt Bedarf? Der Ortsrat hat diskutiert – und eine Entscheidung getroffen.

Der Discounter Netto will eine Filiale in Buer eröffnen. In einem Schreiben an das Bürgerbüro Buer äußerte die Kette ihre Wünsche: Verkaufsfläche zwischen 800 und 1200 Quadratmeter auf einer Grundstücksfläche von 4500 Quadratmetern, mindest